La sfida dei volontari di Castelnuovo | Iniziative per attirare le persone

A Castelnuovo Magra, la sezione di Avis, con 219 donatori attivi e 15 volontari, cerca di rilanciare le donazioni di sangue dopo il calo causato dalla pandemia. I volontari organizzano eventi e campagne di sensibilizzazione per coinvolgere più persone. Tra le iniziative, spiccano le giornate di donazione gratuite e le visite nelle scuole del paese.

A Castelnuovo Magra la sezione locale di Avis conta 219 donatori attivi e 15 volontari. Per affrontare la sfida del calo donazioni dopo la pandemia, sono tante le iniziative sul territorio. "In media – spiega il presidente Pietro Mazzi – gli iscritti donano circa una volta l'anno, la frequenza è poca considerando che gli uomini possono donare sangue quattro volte l'anno e le donne due, e il plasma anche due volte al mese". Per questo, sul territorio di Castelnuovo vengono organizzati eventi tutto l'anno. "Ad esempio – aggiunge Mazzi – il gruppo sportivo tre volte l'anno organizza delle corse ludiche e competitive, anche per raccogliere fondi per l'ospedale Gaslini.