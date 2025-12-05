Arezzo, 5 dicembre 2025 – La rinascita di un paese è anche la rinascita di una cultura capace di guardare indietro, alla sua storia e memoria, per immaginare un futuro che non tradisca il territorio, le persone, il lavoro, le relazioni col paesaggio, le nuove parole da usare. Entro la fine del 2026 Castelnuovo d’Avane riprenderà vita grazie ai fondi del PNRR e all’impegno economico e politico del Comune di Cavriglia, serviti entrambi a finanziare la ricostruzione fisica del paese e la sua rigenerazione. Usare l’arte in ogni forma è una delle linee scelte dal C omune di Cavriglia per reintegrare il tessuto di un paese ancora in divenire nella sua rinascita, ma che già vive attraverso le comunità vicine, in una logica di rete culturale innervata nella geografia del territorio che renderà possibile lo svolgimento di attività, corsi e laboratori per i cittadini del Valdarno Superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelnuovo d’Avane, i progetti del bando cultura per le iniziative di rigenerazione culturale e sociale del borgo