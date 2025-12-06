Inaugurata a Palazzo Ricca la mostra Massimo Rao … Al limitar della vita

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuta ieri, venerdì 5 dicembre 2025, negli spazi storici di Palazzo Ricca della Fondazione Banco di Napoli, l’inaugurazione della grande mostra “Massimo Rao . Al limitar della vita”, a cura di Ferdinando e Francesco Creta. L’esposizione celebra il 75° anniversario della nascita e il 30° della scomparsa di Massimo Rao, artista beneventano tra i protagonisti più enigmatici e visionari della pittura italiana del secondo Novecento. Ad accogliere il numeroso pubblico è stato il Presidente della Fondazione Banco di Napoli, prof. Orazio Abbamonte, che ha inaugurato ufficialmente la mostra sottolineandone l’alto valore culturale: “Oggi restituiamo a Massimo Rao il posto che merita nella storia dell’arte italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

