La musica può salvare | alla scoperta di Nyx

Nyx ha deciso di cantare nel 2018, quando attraversava un periodo di depressione e sentiva di aver bisogno di trovare una via di uscita. La sua passione per la musica le ha dato la forza di affrontare le difficoltà e di riscoprire se stessa. Ora, con la sua voce, cerca di trasmettere un messaggio di speranza a chi si trova in situazioni simili.

MILANO – La musica può salvare, curare e far rinascere. È da questa profonda verità che nasce il percorso artistico di Nyx che ha iniziato a cantare nel 2018, in uno dei momenti più difficili della sua vita, segnato da una forte depressione. In quel periodo, la musica è diventata un rifugio e uno strumento.