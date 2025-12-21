Il cambiamento climatico non è più una minaccia astratta per la viticoltura: è una realtà che ogni vendemmia rende più evidente. Ondate di calore sempre più frequenti, temperature estive oltre i 40 gradi, stress idrico prolungato e maturazioni accelerate stanno modificando profondamente il profilo dei vini, mettendo a rischio rese, qualità e sostenibilità economica di interi territori. In questo scenario, una scoperta tutta italiana apre uno spiraglio di speranza: una roccia naturale, ridotta in polvere, capace di raffreddare l’uva direttamente sulla pianta e proteggere i vigneti dal surriscaldamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scoperta in Italia una roccia che raffredda l’uva e può salvare i vigneti

Leggi anche: Come salvare i vigneti dal riscaldamento globale? La scoperta: una roccia in polvere raffredda l’uva

Leggi anche: Una campagna portata avanti con Komen Italia per ricordare che la diagnosi precoce può salvare la vita

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Come salvare i vigneti dal riscaldamento globale? La scoperta: una roccia in polvere raffredda l’uva.

Come salvare i vigneti dal riscaldamento globale? La scoperta: una roccia in polvere raffredda l’uva - Gabriele Valentini, ricercatore dell’Università di Bologna, premiato in Australia. msn.com