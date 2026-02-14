La metafisica della clessidra

Da lanazione.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’inaugurazione di ieri pomeriggio prosegue al Sunspace la nuova tappa di ‘ Meravigliarti ’, rassegna dedicata all’ arte contemporanea che con mostre mensili gratuite mira a riportare l’arte nel cuore della città e a valorizzare artisti di qualità. L’esposizione, visitabile fino a domenica 22 febbraio, conferma la rilevanza culturale dello spazio nato nell’ex Cinema Diana, trasformato da Suntimes in un luogo moderno, dinamico e aperto alla sperimentazione. Dopo le personali dedicate a Sergio Tedoldi, Maura Jasoni, Cosimo Cimino e Fabrizio Mismas, il progetto ha inaugurato la mostra di Raffaella Angeli dal titolo ‘ , un dialogo tra realtà e simbolo, tempo e memoria’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la metafisica della clessidra

© Lanazione.it - La metafisica della clessidra

“La dea Temi regge una bilancia, non una clessidra”. Intervista a Raffaele Della Valle sulla riforma della Giustizia

Democrito, influenza della metafisica della polvere

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Novella filosofica di Germaine de Saint-Preux sulla natura del tempo, il destino umano e la storia

Video Novella filosofica di Germaine de Saint-Preux sulla natura del tempo, il destino umano e la storia

Argomenti discussi: La metafisica della clessidra; Raffaella Angeli al Sunspace con ‘La metafisica della clessidra’; Fivizzano investe sul futuro del suo centro storico: fondi per un nuovo percorso pedonale dietro le mura storiche.

la metafisica della clessidraRaffaella Angeli al Sunspace con 'La metafisica della clessidra'Raffaella Angeli al Sunspace con ‘La metafisica della clessidra’ ... msn.com