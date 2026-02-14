La metafisica della clessidra
Dopo l’inaugurazione di ieri pomeriggio prosegue al Sunspace la nuova tappa di ‘ Meravigliarti ’, rassegna dedicata all’ arte contemporanea che con mostre mensili gratuite mira a riportare l’arte nel cuore della città e a valorizzare artisti di qualità. L’esposizione, visitabile fino a domenica 22 febbraio, conferma la rilevanza culturale dello spazio nato nell’ex Cinema Diana, trasformato da Suntimes in un luogo moderno, dinamico e aperto alla sperimentazione. Dopo le personali dedicate a Sergio Tedoldi, Maura Jasoni, Cosimo Cimino e Fabrizio Mismas, il progetto ha inaugurato la mostra di Raffaella Angeli dal titolo ‘ , un dialogo tra realtà e simbolo, tempo e memoria’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
