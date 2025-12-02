La dea Temi regge una bilancia non una clessidra Intervista a Raffaele Della Valle sulla riforma della Giustizia
“La riforma della giustizia porterà il nostro Paese a livello delle altre democrazie dove sul ring sul quale devono comparire un pugilatore, un altro pugilatore e l’arbitro, ognuno avrà la sua rispettiva funzione di indipendenza e di autonomia. Ciò dà al giudice la responsabilità di arbitrare senza farsi influenzare da colui che invece attualmente è . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Leggero calo in valori assoluti per #UnProfessore3, ma regge comunque bene con 3,3 milioni di spettatori e 20% di share! State seguendo la terza stagione? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto! #UnProfessore #Ascoltitv - facebook.com Vai su Facebook
Bilancia: pace con la Dea Bendata. - 8/13 - Nel 2025 però, sarete decisamente più tranqulli, soprattutto grazie all’aiuto di ... Riporta ilfattoquotidiano.it