Tresoldi a San Siro Bianchin | I milanisti lo porterebbero a Milanello domani mattina

29 dic 2025

Durante l'incontro tra Milan e Verona a San Siro, il giovane Nicolò Tresoldi è stato avvistato tra i tifosi. Bianchin ha commentato la presenza del giocatore, affermando che i milanisti sarebbero pronti a portarlo a Milanello già domani mattina. L’episodio sottolinea l’interesse e l’attenzione verso il talento emergente, in un contesto di grande attenzione per le giovani promesse del calcio italiano.

