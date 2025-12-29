Tresoldi a San Siro Bianchin | I milanisti lo porterebbero a Milanello domani mattina

Durante l'incontro tra Milan e Verona a San Siro, il giovane Nicolò Tresoldi è stato avvistato tra i tifosi. Bianchin ha commentato la presenza del giocatore, affermando che i milanisti sarebbero pronti a portarlo a Milanello già domani mattina. L’episodio sottolinea l’interesse e l’attenzione verso il talento emergente, in un contesto di grande attenzione per le giovani promesse del calcio italiano.

Milan, ecco un altro colpo in attacco: “Lo prenderebbero domattina”. Era a San Siro - I rossoneri avrebbero già un acquisto ‘programmato’ che ha aperto pubblicamente già in diverse occasioni ... calciomercato.it

Tresoldi, il Milan nel cuore: la foto con Leao e il sogno rossonero - Ieri a San Siro, per assistere alla partita tra Milan e Verona che i rossoneri hanno vinto per 3- msn.com

Tresoldi e Leao insieme a San Siro L’attaccante del Club Brugge è un grande tifoso rossonero, presente oggi durante il match contro il Verona Vi piacerebbe vederlo al Diavolo un giorno @niktres #Tresoldi #Leao #Milan #SpazioMilan - facebook.com facebook

L'attaccante del Club Brugge Tresoldi a San Siro: la foto con Leao x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.