La difesa del cassiere della mafia dalle accuse di Tommaso Buscetta | in tv uno speciale sul Maxiprocesso

Michele Greco, accusato di essere uno dei principali boss di Cosa Nostra, viene difeso pubblicamente in TV da un avvocato. La sua apparizione televisiva fa parte di uno speciale dedicato al Maxiprocesso, che si svolge proprio nel carcere di Palermo. Durante il programma, il difensore ha contestato le accuse di Tommaso Buscetta, puntando il dito contro le prove presentate dall'ex pentito. La trasmissione ha attirato l'attenzione di molti spettatori, interessati a capire le ragioni della difesa.

Pippo Calò sarà il primo a difendersi, quarant'anni fa, contestando le rivelazioni del boss dei due mondi. Appuntamento con la prima puntata di "Maxi" su Rai Storia lunedì alle 21.10 Dopo l'arresto di Michele Greco, cominciano a sfilare sul pretorio dell'aula bunker i grandi boss che per anni hanno controllato Palermo. Tra questi Pippo Calò, detto 'il cassiere della mafia': è lui il primo a difendersi, contestando le accuse di Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, che tutti stanno aspettando. È il secondo appuntamento con “Maxi. Il grande processo alla mafia”, in onda lunedì (16 febbraio) alle 21.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Quarant’anni fa partì il maxiprocesso di Palermo contro la mafia.

40 anni dal maxiprocesso a Cosa nostra, boss in gabbia nell'astronave Quarant'anni fa, il 10 febbraio 1986, si aprì nell'aula bunker dell'Ucciardone a Palermo il maxiprocesso alla mafia, con 475 imputati e decine di pentiti guidati da Tommaso Buscetta. Nel facebook