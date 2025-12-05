Maxiprocesso alla mafia dei Nebrodi | in Cassazione reggono le accuse per 50 imputati
L’impianto accusatorio ha tenuto. Le due associazioni, quella delle truffe dei Faranda-Crascì e quella mafiosa dei Batanesi, anche per il traffico di droga, sono state riconosciute in via definitiva. Oltre un centinaio di capi d’imputazione, che hanno come data-fine il 19 ottobre del 2015, sono stati falcidiati dalla prescrizione. I capi e i partecipi principali dei gruppi hanno registrato le. 🔗 Leggi su Feedpress.me
