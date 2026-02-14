La Bastia | Danneggiate e ammassate in un angolo le carrozzine degli atleti della Tds il presidente | È evidente che diamo fastidio

Il 12 febbraio, le carrozzine degli atleti della Toscana Disabili Sport sono state trovate danneggiate e ammassate in un angolo della palestra La Bastia, con alcune schiacciate sotto la porta di calcio a 5. Il presidente della società ha commentato che il comportamento di chi ha causato i danni sembra essere motivato dalla volontà di ostacolare le attività degli atleti. Un dettaglio che rende ancora più evidente la preoccupazione per il rispetto delle strutture dedicate allo sport inclusivo.

Ammassate in un angolo, alcune delle quali 'schiacciate' dalla base della porta di calcio a 5. Ecco come il 12 febbraio sono state trovate le sedie a rotelle utilizzate dagli atleti della Toscana Disabili Sport all'interno della palestra La Bastia. A denunciare l'accaduto è come sempre il presidente Maurizio Melis: "Ancora una volta dobbiamo constatare che le persone con disabilità 'danno fastidio', ancor più se sono attive nella società e cercano, come nel nostro caso, di ritagliarsi un posto attraverso lo sport". L'episodio, purtroppo, non è un caso isolato. Un anno fa le stesse carrozzine furono rinvenute danneggiate all'interno della struttura di via Mastacchi con tanto di cartello lasciato da chi aveva compiuto quel gesto sconsiderato: "Handicappati di m.