Firenze | nuova viabilità al confine con Scandicci Per agevolare il traffico a Torregalli e Le Bagnese

Firenze ha approvato un progetto di riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci, situato al confine tra i due comuni. L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale e a facilitare la circolazione nel quartiere di Torregalli e Le Bagnese, contribuendo a una gestione più efficiente del traffico nell’area metropolitana. La nuova viabilità si inserisce in un percorso volto a ottimizzare la mobilità locale.

FIRENZE – Nodo cruciale del traffico metropolitano, quello di confine fra Firenze e Scandicci. Così la giunta comunale di Palazzo Vecchio ha approvato il progetto di riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci, volto a migliorare la sicurezza stradale e agevolare il traffico nell'area.

