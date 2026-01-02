Firenze | nuova viabilità al confine con Scandicci Per agevolare il traffico a Torregalli e Le Bagnese
Firenze ha approvato un progetto di riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci, situato al confine tra i due comuni. L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale e a facilitare la circolazione nel quartiere di Torregalli e Le Bagnese, contribuendo a una gestione più efficiente del traffico nell’area metropolitana. La nuova viabilità si inserisce in un percorso volto a ottimizzare la mobilità locale.
FIRENZE – Nodo cruciale del traffico metropolitano, quello di confine fra Firenze e Scandicci. Così la giunta comunale di Palazzo Vecchio ha approvato il progetto di riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci, volto a migliorare la sicurezza stradale e agevolare il traffico nell’area. L’intervento, si spiega in un comunicato, . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Nuova viabilità tra via delle Bagnese e via di Scandicci, approvato il progetto da 1,4 milioni
Leggi anche: Israele, Usa verso costruzione nuova nuova base militare da $500mln al confine con Gaza per ospitare "migliaia di soldati": continua militarizzazione Striscia
Verso nuova viabilità al confine tra Firenze e Scandicci - Approvato dalla giunta comunale di Palazzo Vecchio il progetto di riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci, volto a migliorare la sicurezza stradale e agevolare il tra ... ansa.it
Appartamento 107 mq di nuova ristrutturazione in vendita a Firenze, Viale Don Minzoni Giardino di 56 mq Taverna di 92 mq 2 Camere da letto 3 Bagni Open - Space Posto auto Area lavanderia Ripostiglio 798.000€ Scrivi “info” nei com - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.