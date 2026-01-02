Firenze | nuova viabilità al confine con Scandicci Per agevolare il traffico a Torregalli e Le Bagnese

Firenze ha approvato un progetto di riqualificazione del nodo viario tra via delle Bagnese e via di Scandicci, situato al confine tra i due comuni. L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale e a facilitare la circolazione nel quartiere di Torregalli e Le Bagnese, contribuendo a una gestione più efficiente del traffico nell’area metropolitana. La nuova viabilità si inserisce in un percorso volto a ottimizzare la mobilità locale.

