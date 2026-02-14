Kate Middleton non era presente quando William ha incontrato nel deserto Abeer Al Akel, una donna nota per il suo ruolo di leadership e il carisma che esercita nella regione. Durante la visita ufficiale in Arabia Saudita, il principe ha stretto un colloquio con Al Akel, che gestisce importanti progetti locali e ha una forte influenza sulle questioni sociali e culturali del suo paese.

Kate Middleton era assente quando William, in viaggio ufficiale in Arabia Saudita, ha incontrato nel deserto Abeer Al Akel, una donna molto potente e di grande fascino. Kate Middleton a casa, William nel deserto. Come è noto, Kate Middleton non ha accompagnato William nel suo viaggio di tre giorni in Arabia Saudita. La presenza della Principessa del Galles non era necessaria, anche se la sua assenza ha deluso qualche persona come testimoniato dalla domanda impertinente che è stata rivolta a suo marito. In molti si sono chiesti perché Kate non sia andata con lui. Ma il motivo è stato chiaro. La Principessa, non solo non voleva lasciare troppo a lungo i tre figli, George, Charlotte e Louis, ma aveva degli impegni di lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, chi è Abeer Al Akel: la donna che William ha incontrato nel deserto

La principessa di Galles ha fatto parlare di sé durante un incontro con Sarah Mullally, l’arcivescova di Canterbury.

Kate Middleton e William seguono una tradizione natalizia ben consolidata con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Kate Middleton, la bellissima Principessa saudita che è identica a lei; Kate Middleton e il cancro: Non siete soli; Kate Middleton parla del tumore in un nuovo video: Ci sono momenti di paura e sfinimento, ma non siete soli; Kate Middleton racconta i dettagli della sua battaglia contro il cancro.

Kate Middleton, la bellissima Principessa saudita che è identica a leiLa Principessa Ameera assomiglia moltissimo a Kate Middleton e ha un legame speciale con la William e la Famiglia Reale britannica. dilei.it

Sciare con i reali: da William e Kate Middleton a re Felipe di Spagna, chi potremmo incontrare sulle piste delle Olimpiadi di Milano CortinaDa Klosters a Courchevel fino ai Pirenei: perché lo sci è da sempre la passione dei reali. Tra storie d’amore, momenti simbolici e foto diventate leggendarie ... vanityfair.it

Kate Middleton e Letizia di Spagna sono d’accordo: il "power look" della stagione è azzurro x.com

Kate Middleton visita la Castle Hill Academy per la Settimana della salute mentale dei bambini. Guarda le foto facebook