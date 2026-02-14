Juventus Spezia Under 15 4-0 LIVE | poco al termine del primo tempo bianconeri dominanti

La Juventus Under 15 ha battuto lo Spezia 4-0, segnando tre reti nel primo tempo. La partita si sta giocando in modo deciso, con i bianconeri che controllano il gioco. A pochi minuti dalla fine della prima frazione, i ragazzi di casa sono già in vantaggio e sembrano destinati a portare a casa il risultato.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Modena, ospita lo Spezia nel match valevole per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 15: 4-0 sintesi e moviola. 29? POKER JUVE- Cross visionario di Laganà col mancino, colpito Laruccia che fortunosamente offre una sponda a Piraneo, a porta sguarnita non può sbagliare 23? GOL DELLA JUVE- Modica fa i solchi sulla sinistra, pesca Laruccia che col mancino la mette sotto il sette: rete formidabile 22? TIRO DI DUKA- Anticipo secco di Modica, servizio per Laruccia che trova Duka, il suo tiro di mancino risulta debole e poco angolato 19? ALLARA VICINO AL GOL- Il difensore vede spazio e se lo prende, poi nessuno va a contrastarlo e lui tenta la botta da fuori, incrocio sfiorato 14? GOL DELLA JUVE- Allara alza la testa e vede l’inserimento di Laruccia, lo serve con un lancio splendido ma ancora meglio fa il fantasista: controllo perfetto e pallonetto a scavalcare Costa 10? Esposito guadagna un angolo, buona sgroppata del difensore 6? Dominio bianconero in questa fase, lo Spezia fatica a uscire dalla propria area 2? GOL DELLA JUVE- Laruccia sterza e rientra sul destro, col piattone piazza nell’angolo più lontano: Costa battuto 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Spezia Under 15 4-0 LIVE: poco al termine del primo tempo, bianconeri dominanti Juventus Spezia Under 17 5-0 LIVE: meno di 5 al triplice fischio, bianconeri dominanti Juventus Spezia Under 17 5-0 LIVE: 15 al termine, altri cambi per Grauso Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Pianeta Aquilotti: i risultati del weekend - Spezia Calcio; Under 15 Serie A e B, scontro d’alta classifica nel Girone A: il Torino ospita il Cesena; U15 Serie A/B. Diciottesima giornata in programma nel weekend: le sfide che si disputeranno; Calcio Under 15 femminile. Girandola di gol ed emozioni. Spezia-Sestri finisce in parità. Juventus Spezia Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Juventus Under 15, un’altra prova di carattere per i ragazzi di Pecorari: solo vittorie nel 2026 per i classe 2011 bianconeri. Il focusJuventus Under 15, marcia infermabile nel 2026, con il Sassuolo sono 6 le gare di fila senza sconfitta: miglioramenti evidenti e la classifica si fa sempre più interessante. Le ultime Dopo l’impressio ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita lo #Spezia a Vinovo Segui qui il live del match facebook "A #Spezia nel 2021 i #Platek volevano usare l'algoritmo, risposi che i giocatori li avrei scelti io. Mi mandarono via" "Ho rimpianti di quella squadra, #Paratici mi chiese due giocatori per la #Juventus" Mauro #Meluso racconta vari aneddoti x.com