Italia promossa | i dati dell’indagine di Legambiente dicono che smaltire i propri rifiuti elettrici è davvero semplice

Da ilfattoquotidiano.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Legambiente conferma che in Italia smaltire i rifiuti elettronici è facile e gratuito. L’indagine rivela che chi butta via piccoli elettrodomestici può farlo senza problemi presso centri di raccolta locali. La maggior parte delle persone non sa, però, che può consegnare questi rifiuti senza pagare e in modo sicuro, facilitando così il riciclo e la tutela dell’ambiente.

In Italia è davvero semplice smaltire gratuitamente i propri Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con dimensioni sotto i 25 cm. A sostenerlo è la ricerca “Missione RAEE: Zero scuse”, realizzata da Legambiente e sostenuta da Erion WEEE. I rifiuti in questione sarebbero i piccoli RAEE 1, articoli come smartphone, mouse, cavetti, rasoi elettrici, chiavette USB, telecomandi, cuffie, piastre elettriche, tostapane, phon arrivati a fine vita e ormai in disuso. La ricerca, grazie alle volontarie e ai volontari di Legambiente, si è tenuta tra ottobre e novembre 2025. I volontari hanno visitato in incognito, come Clienti Misteriosi, 141 punti vendita appartenenti a 14 diverse catene della grande distribuzione elettronica e distribuiti in 8 regioni italiane (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle D’Aosta). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

