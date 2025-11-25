Andrea Miceli celebra anni di impegno nell’arte poetica e nella cultura

MILANO – Fin dall’infanzia Andrea Miceli ha manifestato una spiccata passione per l’arte poetica, trasformata in impegno concreto a partire dal 2010, anno in cui ha iniziato a pubblicare le sue opere. La sua prima raccolta, La Musica del Cuore, è stata pubblicata in formato cartaceo da Aletti Editore nel 2012, seguita da tre e-book autoprodotti nel 2013: I Misteri dell’Anima, Il Suono degli Dei e Cammino di Luce. Le sue poesie sono state pubblicate da diverse case editrici, tra cui Aletti Editore, con cui ha partecipato a importanti sillogi: Festival Poetico il Federiciano (2016), Sharqi (2016), Austro (2017), Tra un fiore colto e l’altro donato – Volume 13 (2017) e il Secondo Premio Internazionale Salvatore Quasimodo (2017). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

