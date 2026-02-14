Intervento gemini mi ha liberato dal chaos-notetaker

L’introduzione di Gemini in Google Keep ha rivoluzionato il modo in cui molte persone gestiscono le proprie note. Dopo averlo utilizzato, gli utenti si sono liberati dal caos di appunti disordinati. Ora, con questa integrazione, le note sono più ordinate e facilmente accessibili, rendendo più semplice trovare le informazioni e pianificare i prossimi passi. Da quel momento, il metodo di organizzazione è cambiato radicalmente.