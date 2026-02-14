Inter Juventus formazioni ufficiali | Barella dal 1? con la Thu-La in Miretti e Conceicao

L'Inter ha annunciato Barella titolare, una scelta che potrebbe influenzare il centrocampo, poiché il giocatore è stato inserito dal primo minuto dopo settimane di panchina. La Juventus risponde con Miretti e Conceicao in campo, puntando sulla freschezza dei giovani per cercare di cambiare le sorti della partita. Le formazioni ufficiali sono state diffuse pochi minuti prima del calcio d’inizio, con i tifosi che già si preparano a vivere un match intenso nel cuore di San Siro.

Inter Juventus formazioni ufficiali. È la sera del derby d’Italia, è la sera di Inter-Juventus. Tutto pronto a San Siro con gli allenatori che hanno deciso la formazione iniziale che scenderà in campo. Inter Juventus formazioni ufficiali. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Yildiz, Conceicao, David. All. Spalletti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Arsenal per la sfida di Champions League.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Coppa Italia Primavera | Inter-Juventus, le formazioni ufficiali; Inter-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE; Inter-Juve, le probabili formazioni di Chivu e Spalletti; Inter-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: c'è Barella. Spalletti con Miretti e non KoopmeinersTutto pronto a San Siro per il Derby d'Italia fra la capolista Inter e la Juventus. Come annunciato, Cristian Chivu recupera Nicolò Barella. tuttomercatoweb.com

Formazioni ufficiali Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, McKennie, Kelly e MirettiInter e Juventus si ritrovano una di fronte all'altra 5 mesi dopo il 4-3 bianconero di metà settembre: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Luciano Spalletti. goal.com

Per Inter-Juventus di questa sera, è previsto un incasso di 8 milioni di euro. Se così fosse, la partita salirebbe al secondo posto tra gli incassi più alti nella storia della Serie A. La classifica degli incassi: Inter-Milan, 23 novembre 2025, San Siro – 8.649.494 euro x.com

Chivu tentato da Barella e Calha, ma il polacco vola. Spalletti perde Thuram e arretra l’americano. Come finirà Inter-Juventus facebook