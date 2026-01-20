Inter Arsenal formazioni ufficiali Zielinski padrone Attacco con la Thu-La

Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Arsenal per la sfida di Champions League. Zielinski sarà protagonista nel centrocampo nerazzurro, mentre l’attacco vedrà la coppia Thu-La in campo. Con l’arrivo di gennaio, riprende la competizione europea, e i nerazzurri affrontano la prima in classifica, imbattuta con sei vittorie su sei. Un match importante per entrambe le squadre, in un contesto di alta tensione e grande aspettativa.

Inter Arsenal formazioni ufficiali. Arriva gennaio e torna la Champions League. I nerazzurri sfideranno la prima in classifica con 6 vittorie su 6 sfide. Le formazioni ufficiali vedono i nerazzurri schierati con il 3-5-2: Sommer tra i pali, difesa composta da Bisseck, Akanji e Bastoni, con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. A centrocampo Barella, Zielinski e Sucic, mentre in attacco la coppia Thuram-Lautaro. L'Arsenal di Arteta scenderà invece in campo con Raya tra i pali, difesa a 4 con Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly. Centrocampo con Zubomendi, Merino ed Eze. Attacco composto dal tridente Saka, Trossard e Gabriel Jesus.

