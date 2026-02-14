Inter-Juventus 3-2 decide Zielinski al 90’ | bianconeri in dieci per oltre un tempo

Zielinski ha deciso la partita all’ultimo secondo, portando l’Inter a vincere 3-2 contro la Juventus, che ha giocato in dieci uomini per più di un’ora. La sfida tra le due squadre si è accesa fin dai primi minuti, con continui cambi di fronte e azioni intense che hanno coinvolto tutto lo stadio. La Juventus ha subito un’espulsione che ha complicato il suo percorso, mentre l’Inter ha sfruttato al massimo le occasioni sul campo e ha trovato il gol decisivo proprio nel finale.

Un Derby d'Italia vibrante, pieno di episodi e ribaltamenti, si chiude con il successo dell'Inter per 3-2 sulla Juventus. I bianconeri restano in inferiorità numerica dal 42' del primo tempo per l'espulsione di Kalulu, ma riescono comunque a rimanere in partita fino all'ultimo, prima del guizzo decisivo di Zielinski allo scadere. Le scelte iniziali e l'equilibrio tattico. L'Inter di Chivu parte con Sommer tra i pali; Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco a centrocampo; in attacco la coppia Lautaro-Thuram. La Juventus risponde con Di Gregorio in porta; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa; Locatelli e Miretti in mezzo; Conceição, McKennie e Yildiz a supporto di David.

