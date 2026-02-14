Inter-Juventus 3-2 decide Zielinski al 90’ | bianconeri in dieci per oltre un tempo
Zielinski ha deciso la partita all’ultimo secondo, portando l’Inter a vincere 3-2 contro la Juventus, che ha giocato in dieci uomini per più di un’ora. La sfida tra le due squadre si è accesa fin dai primi minuti, con continui cambi di fronte e azioni intense che hanno coinvolto tutto lo stadio. La Juventus ha subito un’espulsione che ha complicato il suo percorso, mentre l’Inter ha sfruttato al massimo le occasioni sul campo e ha trovato il gol decisivo proprio nel finale.
Un Derby d’Italia vibrante, pieno di episodi e ribaltamenti, si chiude con il successo dell’Inter per 3-2 sulla Juventus. I bianconeri restano in inferiorità numerica dal 42’ del primo tempo per l’espulsione di Kalulu, ma riescono comunque a rimanere in partita fino all’ultimo, prima del guizzo decisivo di Zielinski allo scadere. Le scelte iniziali e l’equilibrio tattico. L’Inter di Chivu parte con Sommer tra i pali; Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco a centrocampo; in attacco la coppia Lautaro-Thuram. La Juventus risponde con Di Gregorio in porta; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa; Locatelli e Miretti in mezzo; Conceição, McKennie e Yildiz a supporto di David. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Inter Juventus 3-2: partita folle a San Siro, la decide Zielinski!
Luca Zielinski ha deciso la partita tra Inter e Juventus, che si è conclusa 3-2 a San Siro dopo una gara ricca di emozioni.
Napoli Juventus LIVE 1-0 LIVE: fine primo tempo al Maradona, bianconeri sotto nel risultato: decide HojlundLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Serie A, Inter-Juventus 3-2: Zielinski riporta i nerazzurri a +8 sul Milan; Video gol: l'Inter allunga in vetta, Juve battuta 3-2; Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Pio Esposito entra e segna, bene McKennie; Serie A, Inter-Juventus 3-2: video, gol e highlights.
Inter-Juventus 3-2: video, gol e highlights??u0018?????8b? ??~?=??U?u000f?u0012?LCu0004?????c?-??
Inter-Juventus 3-2: gol e highlights. Decide la rete di Zielinski al 90'Il derby d'Italia lo vince la squadra di Chivu che batte la Juventus e sale a +8 sul Milan. Dopo un quarto d'ora l'Inter passa in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che devia il cross di Luis Henriq ... sport.sky.it
Serie A, Inter-Juventus 3-2: gol e polemiche a San Siro. Ecco perché il Var non poteva intervenire sul doppio giallo a Kalulu facebook
Del Piero: "Inter-Juventus equilibrata fino all'espulsione di Kalulu". VIDEO #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus #DelPiero x.com