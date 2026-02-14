Inter Juventus 3-2 | partita folle a San Siro la decide Zielinski!

Luca Zielinski ha deciso la partita tra Inter e Juventus, che si è conclusa 3-2 a San Siro dopo una gara ricca di emozioni. La sfida, valida per la 25^ giornata di Serie A, ha visto entrambe le squadre scendere in campo con grande intensità, regalando un match pieno di colpi di scena e reti. La partita si è accesa fin dai primi minuti, con un ritmo rapido e continui scambi di attacco e difesa.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Juventus, il derby d'Italia valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Juventus, il big match del 25° turno di Serie A 202526. Si tratta del derby d'Italia di ritorno, dopo che all'andata si imposero i bianconeri in un rocambolesco 4-3. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 0 a 5 sul Sassuolo, si trovano in testa alla classifica con 58 punti. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, si trovano invece al 4° posto con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. L'incontro tra Inter e Juventus si è acceso quando Zielinski ha segnato il gol che ha portato avanti i nerazzurri, scatenando una partita ricca di emozioni. Fine primo tempo. A fine primo tempo Inter-Juve 1-1: autogol e gol di Cambiaso. Bianconeri in 10. Partita ad altissima intensità. Con la Juventus che fino a questo momento è apparsa più convincente. Anche se l'Inter ha saputo concretizzare le proprie opportunità.