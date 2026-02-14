Inter Juventus 1-1 LIVE | tripla chance per i bianconeri!

Paolo Moramarco riferisce che Inter e Juventus si sono trovate sul campo di San Siro alle 20.45, portando a un pareggio 1-1 nel derby d’Italia della 25ª giornata di Serie A 202526. La partita ha visto i bianconeri creare tre occasioni chiare per segnare, ma senza riuscire a superare la difesa nerazzurra.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Juventus, il derby d’Italia valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Juventus, il big match del 25° turno di Serie A 202526. Si tratta del derby d’Italia di ritorno, dopo che all’andata si imposero i bianconeri in un rocambolesco 4-3. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 0 a 5 sul Sassuolo, si trovano in testa alla classifica con 58 punti. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, si trovano invece al 4° posto con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Juventus 1-1 LIVE: tripla chance per i bianconeri! Juventus Cesena Under 15 0-0 LIVE: doppia ghiotta chance per i bianconeri! Inter Juve 1-1 LIVE: bianconeri vicinissimi al gol del clamoroso vantaggio! Tripla occasione Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Serie A | Dove vedere Inter-Juventus; Inter-Juventus, la guida completa; Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Inter-Juve, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv. Inter-Juventus 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: espulso Kalulu, intervalloLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it DIRETTA/ Inter Juventus (risultato 1-1) video streaming tv: Kalulu espulso! Serie A, 14 febbraio 2026Diretta Inter Juventus, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Meazza per il venticinquesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net SERIE A I In campo Inter-Juventus DIRETTA e FOTO per la 25esima giornata #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/13/serie-a-inter-juventus-in-campo-alle-20.45-diretta_d25fb52f-385c-4111-8b41-dafa18d941df.html facebook Inter-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus x.com