Inter Juve 1-1 LIVE | bianconeri vicinissimi al gol del clamoroso vantaggio! Tripla occasione

L'incontro tra Inter e Juventus si è concluso con un pareggio di 1-1, dopo che i bianconeri sono stati vicinissimi a segnare il gol del vantaggio. La partita ha visto un momento di grande tensione, con tre occasioni ravvicinate che hanno fatto tremare lo stadio. La sfida si è svolta nel corso della 25ª giornata di Serie A 202526.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d’Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 1-1: sintesi e moviola. 52? AMMONITO BARELLA! – Cartellino giallo ai danni di Barella, fallo su Locatelli. 50? TRIPLA OCCASIONE JUVE! – I bianconeri vicinissimi al gol del clamoroso vantaggio a San Siro! Ci prova Cambiaso, poi McKennie non tira e serve David senza fortuna, oi ci prova anche Miretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Juve 1-1 LIVE: bianconeri vicinissimi al gol del clamoroso vantaggio! Tripla occasione Juve Udinese Coppa Italia 1-0 LIVE: bianconeri vicinissimi al gol del raddoppio con Cambiaso Juve Lecce 1-1 LIVE: bianconeri a caccia della rete del vantaggio! David vicinissimo al gol Segui in tempo reale Juve-Lecce, match valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. Juventus-Inter 4-3: gol e highlights | Serie A Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Inter-Juventus, il mondo a colori; Inter-Juve, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Inter-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Inter-Juventus 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: espulso Kalulu, intervalloLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Live - Inter-Juventus 1-1, intervallo: finisce un primo tempo di intensità rara, protagonisti Luis Henrique e CambiasoINTER-JUVENTUS 1-1 (17' Luis Henrique (I), 26' Cambiaso (J)) LIVE MATCH 47' - Luis Henrique arriva con un attimo di ritardo sul passaggio di Sucic e produce un cross debole, che Thuram fa impennare co ... msn.com Finisce in pareggio il primo tempo tra Inter e Juve Vantaggio nerazzurro con l'autorete di Cambiaso su un errore di Di Gregorio. Pareggio poi bianconero con la rete dello stesso Cambiaso, ma nel finale grave svista di La Penna che espelle Kalulu per doppio facebook INTER-JUVE 1-1 (25' Cambiaso): GOL JUVE Incredibile gol preso dall'Inter. Bisseck si sposta, Luis Henrique dorme e Cambiaso pareggia x.com