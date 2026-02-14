Inter Juve 1-1 LIVE | bianconeri vicinissimi al gol del clamoroso vantaggio! Tripla occasione

Da juventusnews24.com 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro tra Inter e Juventus si è concluso con un pareggio di 1-1, dopo che i bianconeri sono stati vicinissimi a segnare il gol del vantaggio. La partita ha visto un momento di grande tensione, con tre occasioni ravvicinate che hanno fatto tremare lo stadio. La sfida si è svolta nel corso della 25ª giornata di Serie A 202526.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da  derby d’Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena  Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 1-1: sintesi e moviola. 52? AMMONITO BARELLA! – Cartellino giallo ai danni di Barella, fallo su Locatelli. 50? TRIPLA OCCASIONE JUVE! – I bianconeri vicinissimi al gol del clamoroso vantaggio a San Siro! Ci prova Cambiaso, poi McKennie non tira e serve David senza fortuna, oi ci prova anche Miretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

