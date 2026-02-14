Inter Juve 3-2 LIVE | gol di Zielinski

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d’Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 3-2: sintesi e moviola. 4 di recupero 90? GOL INTER – Nerazzurri in vantaggio con la conclusione da fuori area di Zielinski 88? INTER VICINA AL GOL! – Nerazzurri vicini al gol del vantaggio con Bisseck che schiaccia di testa, Di Gregorio dice no! 83? PAREGGIO DELLA JUVENTUS!! – I bianconeri trovano il gol del pareggio clamoroso a San Siro! McKennie appoggia per Locatelli che con un tocco di prima nell’angolino batte Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Durante la partita tra Cremonese e Inter, Zielinski segna il secondo gol con un tiro da fuori area, portando i nerazzurri sul 2-0.

L'Inter ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A contro la Juventus (2N, 4P) e inoltre ha perso le due più recenti. Nelle ultime tre sfide di campionato tra Inter e Juventus sono stati ...

Inter-Juve Primavera, diretta: risultato in tempo reale, in palio la semifinale di Coppa ItaliaClaudio Chiellini: Next Gen e Primavera, vogliamo creare un gruppo unico Intervenuto ai canali del club, l'Head od Next Gen Area Claudio Chiellini ha spiegato l'obiettivo di unire Next Gen e Primave ... tuttosport.com

Finisce in pareggio il primo tempo tra Inter e Juve Vantaggio nerazzurro con l'autorete di Cambiaso su un errore di Di Gregorio. Pareggio poi bianconero con la rete dello stesso Cambiaso, ma nel finale grave svista di La Penna che espelle Kalulu per doppio facebook