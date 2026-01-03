Juve Lecce 1-1 LIVE | bianconeri a caccia della rete del vantaggio! David vicinissimo al gol

Segui in tempo reale Juve-Lecce, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si svolge con le due squadre che si affrontano con attenzione e determinazione, cercando di ottenere un risultato positivo. In questa cronaca aggiornata troverai sintesi, moviola, tabellino e risultato finale, con particolare attenzione alle azioni più significative e alle occasioni da gol, come quella di David vicino al vantaggio.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 1-1: sintesi e moviola. 6? minuti di recupero 89? DAVID VICINO AL GOL! – I bianconeri vanno vicinissimi al gol del vantaggio con David, bella palla in mezzo per l'attaccante bianconeri che di sinistro prova a metterla sul primo palo.

