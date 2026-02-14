Inidoneità genitoriale? Non idonei sono i servizi sociali e i giudici! PIAZZA LIBERTA’

Sabato 14 febbraio 2026, a Piazza Libertà, si svolge una manifestazione contro le decisioni dei servizi sociali e dei giudici sull'inidoneità genitoriale. La protesta nasce dal sospetto che molte valutazioni siano basate su criteri discutibili e poco trasparenti. Centinaia di persone si riuniscono per chiedere maggiore chiarezza e responsabilità nelle procedure che portano alla rimozione dei figli.

Inidoneità genitoriale? Non idonei sono i servizi sociali e i giudici! PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 14 febbraio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Gli autorevoli ospiti di Armando Manocchia sono:Linda Corrias, avvocato del Foro di Oristano, il dottor Livio Freschini, medico odontoiatra di Verona, l'avvocato Nino Filippo Moriggia del Foro di Brescia. Si torna a parlare dell'immarcescibile fenomeno dei figli ingiustamente sottratti, dei figli strappati, rubati, rapiti, espropriati. Si parla di quel sistema tossico e di quella violenza istituzionalizzata, indegna della giurisdizione di un paese civile, che ogni anno espropria decine di migliaia di bambini per mero business. Il fatto che i servizi sociali e i giudici siano considerati non idonei emerge dalla decisione di organizzare la manifestazione Piazza Libertà, prevista per sabato 14 febbraio 2026. Malagiustizia, quando giudici e servizi sociali "delinquenti" distruggono la famiglia per motivi ideologici togliendo i figli ai genitori