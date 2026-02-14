Infortunio Bruno Guimarães | tempi di recupero e conseguenze per Newcastle e Brasile

Bruno Guimarães si è infortunato durante una partita del Newcastle United, a causa di un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane. L'infortunio si è verificato durante una sfida di campionato, lasciando il club e la nazionale brasiliana in allerta. Il centrocampista brasiliano, noto per la sua energia in campo, ha subito un trauma che richiederà un lungo periodo di recupero. Il tecnico del Newcastle dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite, mentre in Brasile si temono ripercussioni sulla sua convocazione per le prossime gare.

Una notizia pesante scuote club e Nazionale: un grave infortunio muscolare riguarda Bruno Guimarães, elemento chiave del Newcastle United e protagonista della Seleção. L'impatto si estende oltre le conseguenze sportive immediate, incidendo su obiettivi di metà stagione e sulla fase di preparazione in vista di appuntamenti estivi di rilievo. Gli esami strumentali hanno confermato una lesione seria. Lo staff medico ha fissato un periodo di inattività compreso tra 8 e 10 settimane, proiettando il rientro non prima della seconda metà di aprile. Guimarães intraprenderà immediatamente un percorso di riabilitazione in patria, in Brasile, affidandosi a specialisti di fiducia e mantenendo contatti stretti con i medici del club.