Furia Guardiola | prima litiga con Bruno Guimaraes poi con un cameraman Cosa è successo dopo Newcastle-Manchester City

Ilfattoquotidiano.it | 23 nov 2025

Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e le varie coppe, il Manchester City è caduto per 2-1 sul campo del Newcastle nella giornata numero 12 di Premier League. Una partita in cui dopo un primo tempo noioso, si è sbloccata al 63esimo con il gol di Barnes e tra il 68esimo e il 70esimo ha visto prima il pareggio di Ruben Dias e poi il secondo gol di Barnes, decisivo per la vittoria finale. Un match nervoso, intenso e che ha lasciato strascichi anche nel post partita, con Pep Guardiola nervoso. L’allenatore dei Citizens – che poche settimane fa ha collezionato la panchina numero 1000 in carriera – ha infatti avuto un’accesa discussione con Bruno Guimaraes, calciatore del Newcastle, dopo il fischio finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Furia Guardiola: prima litiga con Bruno Guimaraes, poi con un cameraman. Cosa è successo dopo Newcastle-Manchester City

