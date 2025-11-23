Furia Guardiola | prima litiga con Bruno Guimaraes poi con un cameraman Cosa è successo dopo Newcastle-Manchester City

Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e le varie coppe, il Manchester City è caduto per 2-1 sul campo del Newcastle nella giornata numero 12 di Premier League. Una partita in cui dopo un primo tempo noioso, si è sbloccata al 63esimo con il gol di Barnes e tra il 68esimo e il 70esimo ha visto prima il pareggio di Ruben Dias e poi il secondo gol di Barnes, decisivo per la vittoria finale. Un match nervoso, intenso e che ha lasciato strascichi anche nel post partita, con Pep Guardiola nervoso. L’allenatore dei Citizens – che poche settimane fa ha collezionato la panchina numero 1000 in carriera – ha infatti avuto un’accesa discussione con Bruno Guimaraes, calciatore del Newcastle, dopo il fischio finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Furia Guardiola: prima litiga con Bruno Guimaraes, poi con un cameraman. Cosa è successo dopo Newcastle-Manchester City

Scopri altri approfondimenti

Furia #Guardiola Cosa ha fatto il tecnico Vai su X

Totò, Eva e il pennello proibito è un film del 1959 di genere Commedia, diretto da Steno, con Totò, Abbe Lane, Mario Carotenuto, Louis de Funès, Giacomo Furia, José Guardiola. Durata 99 minuti. In onda oggi alle ore 08.45 su Rai Movie. Una banda di truffat - facebook.com Vai su Facebook

Guardiola una furia: litiga prima con Guimaraes e poi con un cameramen. Ecco cosa è successo durante Manchester City Newcastle - Guardiola sorprende tutti con una reazione davvero molto dura nei confronti di Bruno Guimaraes e di un cameramen. Riporta calcionews24.com

Pagina 1 | Guardiola, confronto con Bruno Guimaraes e lite col cameraman: cosa è successo dopo Newcastle-City - L'allenatore dei Citizens si lascia andare al fischio finale e viene ripreso dalle telecamere e c'è anche un precedente recente ... Si legge su tuttosport.com

Guardiola perde la testa e toglie le cuffie al cameraman - Ma Pep ha glissato davanti alle telecamere del post partita, sebbene con un certo sarcasmo: “Cosa ho detto a Guimaraes? Come scrive repubblica.it