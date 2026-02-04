Infarto a 99 anni | intervento salvavita al Policlinico di Catania

Un uomo di 99 anni ha subito un infarto al Policlinico di Catania. I medici hanno eseguito un’angioplastica d’urgenza e sono riusciti a ricanalizzare le coronarie. Ora sta bene e si attende il suo recupero.

Angioplastica d'urgenza e ricanalizzazione coronarica riuscite con successo. Un delicato intervento di angioplastica primaria con ricanalizzazione di un'arteria coronaria è stato portato a termine con esito positivo su una donna di 99 anni colpita da infarto miocardico acuto. La procedura è stata eseguita presso l' Unità operativa complessa di Cardiologia del presidio Rodolico del Policlinico di Catania, diretta dal professor Davide Capodanno. Rapidità dei soccorsi e lavoro di squadra decisivi. Secondo il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria, Giorgio Giulio Santonocito, l'esito favorevole dell'intervento conferma quanto sia determinante la tempestività dell'assistenza e l'integrazione tra emergenza territoriale e struttura ospedaliera.

Un’anziana di 99 anni ha avuto un infarto e ha rischiato la vita.

