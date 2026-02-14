India vs Pakistan – Anteprima come guardare notizie sulla squadra e pronostico

L’India sfiderà il Pakistan nella Coppa del Mondo T20, una partita che ha attirato l’attenzione di milioni di tifosi, dopo che le tensioni tra i due paesi sono aumentate negli ultimi mesi. La sfida si svolgerà domani sera a Dubai, dove le due squadre si preparano a scendere in campo con tutte le energie. I giocatori indiani sono determinati a ottenere una vittoria importante, mentre il team pakistano punta a sorprendere gli avversari in un match decisivo.

2026-02-14 11:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’India affronta i rivali del Pakistan nella Coppa del Mondo T20. Leggi la nostra anteprima approfondita qui India e Pakistan rinnovano domenica una delle rivalità più feroci dello sport incontrandosi nel Gruppo A della Coppa del Mondo T20 2026 a Colombo. Entrambe le nazioni arrivano imbattute dopo due partite, con l’India in testa al girone grazie a un tasso di successo netto superiore. Con Virat Kohli non più parte del setup T20, la responsabilità con la palla si è spostata ulteriormente verso Jasprit Bumrah, il cui controllo sia nel powerplay che nei death over rimane cruciale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il terzo ODI tra Sri Lanka e Inghilterra si svolgerà domani, rappresentando la partita decisiva della serie.

L’India ha negato ogni coinvolgimento nell’attacco a una moschea di Islamabad, avvenuto venerdì e che ha causato almeno 31 morti.

