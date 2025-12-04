Drammatico schianto con la Tesla | giovane mamma muore insieme alla figlia di due anni

4 dic 2025

Una donna di 29 anni, Ivana Balistreri, ha perso la vita insieme alla figlioletta Liliana, di soli due anni, in un terribile incidente stradale avvenuto a San Josè, in California (Stati Uniti) dove risiedevano da tempo. Una tragedia che dagli Usa è arrivata anche ad Aspra, piccola frazione di. 🔗 Leggi su Today.it

Drammatico schianto con la Tesla: giovane mamma muore insieme alla figlia di due anni

