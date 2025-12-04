Drammatico schianto con la Tesla | giovane mamma muore insieme alla figlia di due anni
Una donna di 29 anni, Ivana Balistreri, ha perso la vita insieme alla figlioletta Liliana, di soli due anni, in un terribile incidente stradale avvenuto a San Josè, in California (Stati Uniti) dove risiedevano da tempo. Una tragedia che dagli Usa è arrivata anche ad Aspra, piccola frazione di. 🔗 Leggi su Today.it
