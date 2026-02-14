In giro con un coltello e cocaina Giovanissimo fermato dalla Polizia

Un giovane straniero è stato fermato dalla Polizia di Stato perché in giro con un coltello e cocaina, un comportamento che ha portato alla sua denuncia. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno trovato l’arma nascosta nella tasca e hanno sequestrato la sostanza stupefacente. Il ragazzo, molto giovane, si trovava in centro città e sembrava nervoso al momento del fermo.

La Polizia di Stato ha denunciato, nei giorni scorsi, un giovane straniero al quale è stato contestato il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. In particolare, una pattuglia della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, verso le ore 22, in viale Spagna a Frosinone, ha fermato e controllato il giovane, un cittadino egiziano di circa 20 anni. Nel corso del controllo il ragazzo è stato rinvenuto con un coltello a serramanico con una lama di circa 10 cm e circa 0,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".