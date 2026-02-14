Stasera, in Altre Parole su La7, Massimo Gramellini intervista Corrado Augias, Marco Bellocchio e Valeria Golino, portando in televisione discussioni sui temi più caldi del momento. La puntata, trasmessa il 14 febbraio, offre un'occasione per ascoltare opinioni diverse e scoprire curiosità sui loro progetti recenti.

Torna su La7 il talk di Massimo Gramellini con una nuova puntata ricca di ospiti e temi d'attualità. In studio Corrado Augias, Marco Bellocchio e Valeria Golino tra cinema, storie sociali e approfondimenti. Nuovo appuntamento con In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda sabato 14 febbraio 2026 alle 20:30 su La7. Anche questa sera il rototalk racconterà i fatti e le storie della settimana, accogliendo in studio volti noti dell'attualità e dello spettacolo, tra ospiti e presenze fisse del programma. Ospiti della settimana tra attualità, miniserie televisive e Cinema Ad aprire la serata sarà il giornalista e conduttore Corrado Augias, che offrirà un'analisi dei principali fatti della settimana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - In Altre Parole stasera su La7: ospiti e anticipazioni del 14 febbraio

Perché Marco Bellocchio e Valeria Golino sono stati ospiti di La7 il 14 febbraio, lo si deve alla loro partecipazione a programmi televisivi e eventi pubblici recenti.

