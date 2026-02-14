Il Trestina a Camaiore per mettere a segno il colpaccio
Il Trestina parte oggi alla volta di Camaiore per la prima delle due sfide decisive. La squadra bianconera ha deciso di partire in anticipo, sperando di prepararsi al meglio per un match che potrebbe cambiare le sorti della stagione. I giocatori sono concentrati e pronti a dare tutto sul campo.
TRESTINA - La prima di due finali per il Trestina che già oggi è sulla via di Camaiore. Partenza anticipata in casa bianconera per una gara fondamentale. I bianconeri di Calori sanno bene che tornare dalla Toscana con una vittoria sarebbe oro colato, considerando poi che sabato prossimo, nell'anticipo, il Trestina ospiterà il Cannara in un derby chiave in ottica salvezza. Il ko di Grosseto ha lasciato tanto amaro in bocca a Sensi e compagni che non vedono l'ora di tornare in campo. "Non meritavamo di perdere – sottolinea il difensore – e adesso dovremo essere bravi a riportare questa rabbia nella sfida con il Camaiore.
Altra impresa del Camaiore: colpaccio a Prato. I bluamaranto sono "grandi con le grandi"
Altra impresa del Camaiore, che conquista una vittoria importante a Prato.
SERIE D GIRONE E - 23° GIORNATA Domenica 8 febbraio 2026 ore 14,30 A. Montevarchi-Cannara Foligno-Orvietana Ghiviborgo-Scandicci Grosseto-Trestina Prato-Poggibonsi S. Donato Tav.-Tau Altopascio Seravezza-Camaiore Siena-F. Gavorrano V.A. S facebook