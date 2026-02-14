Il Trestina a Camaiore per mettere a segno il colpaccio

Il Trestina parte oggi alla volta di Camaiore per la prima delle due sfide decisive. La squadra bianconera ha deciso di partire in anticipo, sperando di prepararsi al meglio per un match che potrebbe cambiare le sorti della stagione. I giocatori sono concentrati e pronti a dare tutto sul campo.