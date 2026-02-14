Il 14 febbraio, i vip hanno condiviso sui social moment romantici, come dimostra il post degli Zengavó che ha raccontato di una cena speciale con la propria compagna. Durante la giornata, molte celebrità si sono rifugiate in località tranquille, lontano dai riflettori, per trascorrere il giorno degli innamorati con le persone care. Grazia e Mattia, invece, hanno pubblicato una foto di un regalo inaspettato, rivelando un gesto pensato appositamente per loro.

VIP a San Valentino, dediche, fughe romantiche e ritrovamenti. Ecco cosa emerge dai social dei noti personaggi del mondo dello spettacolo. San Valentino non è più solo cioccolatini e rose rosse. È diventato un palcoscenico emotivo dove dichiarazioni social, fughe romantiche e sorprese inaspettate raccontano amori diversi, moderni, spesso condivisi in tempo reale con milioni di follower. E quest’anno le celebrazioni delle star italiane sembrano confermare una tendenza precisa: meno ostentazione, più autenticità. Leggi anche Grande Fratello, inizierà prima del previsto? Spunta la nuova data Per Diletta Lotta, San Valentino ha il sapore della dolcezza familiare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il San Valentino dei VIP: dagli Zengavó a Grazia e Mattia

Grazia e Mattia hanno trascorso il San Valentino insieme, mentre i Zengavó hanno condiviso una foto di una cena a lume di candela.

La puntata di “Affari Tuoi” di venerdì 13 febbraio si è trasformata in una serata speciale, con tanti vip che sono entrati in gioco in prima serata.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: San Valentino: l’amore non sfugge ai rincari.; Roma a San Valentino, dieci cose romantiche da fare nella Città Eterna; San Valentino 2026, salita gratuita Belvedere di Palazzo Lombardia; Marcia dell'Amore.

San Valentino, le origini e il significato dei fiori: perché si regalano rose il 14 febbraio?San Valentino: storia e origini. Perché si regalano rose il 14 febbraio e cosa raccontano colori e numeri nel linguaggio dell’amore ... siracusanews.it

San Valentino, 14 febbraio 2026/ Perché è la festa degli innamorati?Il 14 febbraio è il giorno in cui si celebra San Valentino, considerata la Festa degli Innamorati: scopriamo il perché si festeggia e la vita del Santo. ilsussidiario.net

Stanchi ogni San Valentino di vedere coppiette in giro con rose e cioccolatini mentre tu sei solo come un cane Perfetto, perché quest’anno non c’è decisione più saggia che rimanere a casa e accendere la tv. La Lega Serie A, infatti, ci ha donato la possibilità facebook