il rapper malacarne arrestato per spaccio

Emilio Finizio, il rapper di Sassuolo conosciuto come Malacarne, è stato arrestato per spaccio di droga.

Ancora guai per Emilio Finizio, il rapper originario di Sassuolo, dove è nato nel 1981, e noto come d’arte di Malacarne. Nella tarda serata di giovedì, gli investigatori dell’Antispaccio della Squadra Mobile lo hanno arrestato per spaccio di droga a Milano, dove il rapper si è trasferito a vivere da qualche tempo. Finizio è stato individuato da due agenti in borghese mentre camminava davanti a uno stabile di viale Monza, come se stesse aspettando qualcuno. Poco dopo, sono arrivati due uomini, che sono entrati, insieme a lui, nello stabile. Dopo qualche minuto, i tre sono usciti dal portone e si sono divisi: Finizio e un altro sono saliti su una macchina, il terzo uomo si è allontanato a bordo di un’altra auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Guai per il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, arrestato ieri, 12 febbraio, dalla Polizia per spaccio di droga a Milano.

