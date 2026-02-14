Il professor D’Orsi in una sala pubblica insorge FI

Il professor Angelo D’Orsi ha scatenato polemiche dopo aver partecipato a un incontro pubblico alla Casa della Cultura, attirando l’attenzione di molti cittadini. La sua presenza ha suscitato reazioni forti tra gli spettatori, alcuni dei quali hanno criticato le sue opinioni sulla guerra in Ucraina e le sue posizioni filorusse. La discussione si è accesa quando D’Orsi ha espresso le sue opinioni davanti a un pubblico composto da studenti e residenti locali.

Fa discutere la presenza del professor Angelo D'Orsi (nella foto), noto soprattutto per le sue controverse posizioni filorusse sulla guerra in Ucraina, a un evento pubblico alla Casa della Cultura. Forza Italia, con i consiglieri Morris Battistini e Laura Di Maio, annuncia un'interrogazione e chiede all'amministrazione di revocare la concessione della sala. Il convegno 'Delegittimare il consenso, praticare la censura: cosa resta della democrazia fra guerra e genocidio?' si svolgerà oggi alle 15 alla Casa della Cultura e della Memoria, in via Aldo Moro 2. "In Occidente — si legge nella presentazione dell'evento — assistiamo al sorgere di minacce e conflitti.