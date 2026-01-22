Circolo ReggioSud | incontro con il professor Angelo D' Orsi

Il Circolo ReggioSud organizza un incontro con il professor Angelo D'Orsi, storico e docente. Il tema affrontato sarà “Guerra, media, politica”, offrendo un’occasione per riflettere sulle dinamiche attuali e sul ruolo dei media nel contesto politico. L’appuntamento è pensato per un pubblico interessato a approfondire queste tematiche con un esperto riconosciuto nel settore.

Guerra, media, politica. Questo il titolo dell'incontro organizzato dal Circolo ReggioSud che vedrà la partecipazione dello storico prof. D'Orsi.L'appuntamento è per venerdì 23 gennaio alle ore 18:30. Vi aspettiamo presso la sede del Circolo Reggiosud sito in via Sbarre inferiori 84.Con Angelo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: "Quando si parla di democrazia", incontro con il professor Camillo Neri Leggi anche: Rinnovabili, il Movimento 5 Stelle organizza un incontro con il professor Marco Giusti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Guerra, media, politica, a Reggio l’incontro con il professore Orsi · ilreggino.it; Il Circolo ReggioSud è lieto di annunciare un importante incontro con lo storico Prof. D’Orsi; L’università Magna Graecia promuove una giornata per migliorare la qualità di vita dei pazienti con fibromialgia; Bullismo, cyberbullismo e sicurezza online, i carabinieri incontrano gli alunni del Carducci – V. Da Feltre. Al Circolo ReggioSud l’incontro pubblico con lo storico Angelo D’OrsiCon Angelo D’Orsi, autorevole esponente del mondo accademico e intellettuale di spicco, avremo l’occasione di riflettere su un tema che, alla luce degli accadimenti che caratterizzano lo scenario inte ... citynow.it Reggio Calabria, il 23 gennaio l’incontro con lo storico D’Orsi Guerra, media, politicaIl Circolo ReggioSud è lieto di annunciare un importante incontro con lo storico Prof. D’Orsi. Con Angelo D’Orsi, autorevole esponente del mondo accademico e intellettuale di spicco, avremo l’occasio ... strettoweb.com GUERRA, MEDIA, POLITICA, INCONTRO CON ANGELO D'ORSI Lo storico sarà ospite del circolo ReggioSud in via Sbarre Inferiori venerdì 23 gennaio alle ore 18:30 per un incontro su tematiche attuali - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.