Il Milan passa a Pisa 2-1 decide Modric

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante a Pisa, grazie a due gol di Luka Modric e Ruben Loftus-Cheek, che hanno rotto l'equilibrio sul punteggio di 2-1. La causa principale di questo risultato è stata la determinazione della squadra di Allegri, che ha sfruttato al meglio le occasioni create nel secondo tempo. Un dettaglio concreto è stato il gol di Loftus-Cheek al 55°, che ha dato il là alla rimonta dei rossoneri.

AGI - Il Milan passa anche all' Arena Garibaldi e resta in scia all' Inter. I ragazzi di Massimiliano Allegri superano 2-1 il Pisa nel match valevole per la 25ª giornata di Serie A: decidono le reti di Ruben Loftus-Cheek e Luka Modric; di Felipe Loyola il gol del momentaneo pareggio. Dopo un'iniziale fase di studio, gli ospiti si ritagliano la prima occasione al 10' con un colpo di testa di Rabiot, che termina sul fondo. Al 17' Modric disegna una traiettoria insidiosa su calcio di punizione, che Nicolas riesce ad allontanare in qualche modo. I padroni di casa fanno fatica a rendersi pericolosi, ma al 30' sfiorano il gol del vantaggio con Stojilkovic che, imbeccato da Moreo, si presenta davanti a Maignan, trovando l'opposizione del francese.