Un film impegnativo, serio, che congiunge pragmatismo, narratività e senso del romanzo e che mi ha ricordato molto un altro film che sembra un documentario: "Apprentice. Alle origini di Trump" del 2024. Entrambi ambigui e generanti un effetto opposto a quello che si immagina; nel senso che si pongono apparentemente quale narrazioni critiche del potere e invece lo legittimano e lo celebrano. Putin esce valorizzato e giustificato da questo film quanto Trump da Apprentice. Jude Law bravissimo, ottima la ricostruzione del senso del reale e l'evocazione degli intrecci fra personaggi, esistenze e la grande Storia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Il Mago del Cremlino": più che un film un documentario filosofico sui meccanismi del potere. Interessante e stimolante

Olivier Assayas porta sul grande schermo un ritratto del potere in Russia, attraverso il suo nuovo film “Il mago del Cremlino”.

Il film “Il Mago del Cremlino” con Jude Law nei panni di Putin ha attirato subito l’attenzione al Festival di Venezia 82.

