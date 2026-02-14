Il maestro in ombra che levigava la parola all’osso

Giampiero Nec, poeta e insegnante scomparso recentemente, ha lasciato un segno con il suo debutto tardivo nel 1976. La sua prima raccolta,

nquant’anni fa Giampiero NeC ri (1927- 2023) faceva il suo bruciante, ancorché tardivo, esordio in poesia con L’aspetto occidentale del vestito (Guanda, 1976): un quaderno di 74 pagine, dalla copertina dorata, quarto della Fenice diretta da Raboni, che conteneva i capisaldi cui l’autore sarebbe rimasto fedele tutta la vita: la ricerca della verità, l’importanza della memoria, la ricerca sull’origine del male. Strano percorso quello di Neri (pseudonimo di Giampietro Pontiggia), che arrivò al primo libro a cinquant’anni, dopo una vita in banca, lavoro peraltro che avrebbe mantenuto sino alla pensione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

