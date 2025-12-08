Natale 2025 arriva lo Stracotto di Osso all' ombra delle Luci d' Artista

All’ombra dell’albero di Natale più alto e iconico della Campania, nel cuore delle Luci d’Artista salernitane, i piaceri della carne incontrano armonicamente i piatti della tradizione. E così “Osso” aperto sette anni fa da Luigi Buono, presenta ufficialmente il piatto simbolo della stagione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

NATALE A CAMPAGNANO - 8 DICEMBRE ARRIVA BABBO NATALE! Il Natale è ormai nell’ariae domani il paese si riempirà di luci e giochi per bambini per vivere lo spirito del Natale! Dal mattino alla sera avremo gli ormai tradiziona - facebook.com Vai su Facebook

Tredicesima 2025, quando arriva e l’importo. Ecco tutto quello che c’è da sapere - Dicembre è tradizionalmente il mese delle feste di Natale e della fine dell’anno, un periodo in cui le famiglie spendono per acquistare i regali, festeggiare Capodanno e - Scrive tg24.sky.it