Il futuro del M5s imolese la linea di Croatti e Lanzi | Pronti ad andare avanti

Marco Croatti e Gabriele Lanzi, coordinatori del M5s in Emilia-Romagna, hanno annunciato che il movimento rimane fedele alla sua posizione dopo il ritiro del gruppo storico di attivisti a Imola. La causa è il loro no a un possibile accordo con il sindaco uscente Marco Panieri, che avrebbe portato a una divisione interna. Croatti e Lanzi assicurano che continueranno a lavorare attivamente sul territorio, rafforzando il rapporto con i cittadini e portando avanti le proposte del movimento. Un esempio concreto di questa volontà si è visto nella partecipazione a incontri pubblici e nelle iniziative locali negli ultimi mesi.

«Il nostro impegno sul territorio continua». Lo assicurano Marco Croatti e Gabriele Lanzi, coordinatori del M5s in Emilia-Romagna, dopo il passo indietro del gruppo storico di attivisti del Movimento imolese, contrari a un (ipotetico) ingresso nella coalizione a sostegno del sindaco uscente Marco Panieri. L’appello dei due pentastellati si rivolge infatti «ai cittadini di Imola che alle elezioni regionali del 2024 hanno scelto il M5s: quella fiducia non è dispersa – assicurano Croatti e Lanzi –. Il M5s è presente sul territorio imolese con il proprio patrimonio di valori, battaglie e proposte, e continua a lavorare per costruire partecipazione, credibilità e rappresentanza politica». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

