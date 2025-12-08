Il Femminile Le neroverdi ospitano la Lazio
Si riaffaccia al campionato della massima serie il Sassuolo Femminile. E, dopo la pausa, ricomincia dal Ricci dove oggi alle 12,30 arriva la Lazio. Le neroverdi sono reduci dal pareggio ottenuto, in rimonta, sul campo del Milan e in casa non vincono da due turni, mentre le capitoline di Grassadonia, settime in classifica tre punti sopra il Sassuolo arrivano dalla sconfitta casalinga patita dall’Inter. La classifica, che vede il Sassuolo penultimo ma non troppo attardato rispetto alle squadre che lo precedono, dice che è partita da tripla, ed il tecnico neroverde Alessandro Spugna (foto) ne conviene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Domenica si torna al PalaCoim! Alle 17 sfida contro Clai Imola Volley per la seconda giornata di ritorno del girone B di A2 femminile Le neroverdi vanno a caccia della prima vittoria casalinga. Vi aspettiamo numerosi! Lega Pallavolo Serie A Femminile #pallav - facebook.com Vai su Facebook
Il Femminile. Le neroverdi ospitano la Lazio - Si riaffaccia al campionato della massima serie il Sassuolo Femminile. Lo riporta sport.quotidiano.net