Il coltello la ferita al collo le urla Mistero sull’uomo trovato morto sul terrazzo Comunità sotto choc

Un uomo è stato trovato morto sul terrazzo di casa sua a Licciana Nardi, dopo una lite per motivi ancora sconosciuti. La scena del delitto mostra un coltello e una ferita al collo, mentre alcuni vicini hanno sentito urla poco prima. La famiglia e la comunità sono sotto shock di fronte a questo episodio improvviso.

Licciana Nardi (Massa Carrara), 14 febbraio 2026 – Non c'è ancora chiarezza sull' ingegnere trovato morto sul terrazzo di casa sua, a Villa di Panicale. Gli inquirenti indagano sulla vicenda e non hanno ancora sciolto il dubbio: suicidio o delitto? Per giungere a Villa di Panicale si sale in alto: la piccola borgata infatti si trova a oltre 450 metri sul livello del mare, costeggiando uliveti, boschi e ampie praterie. Una realtà abitata da un cinquantina di anime, tutti grandi lavoratori, in buona parte muratori e agricoltori. Quassù è il regno dei cavalli che nella buona stagione vengono lasciati liberi nei pascoli, caratterizzando con una forte impronta bucolica il paesaggio. Una tragedia si è consumata questa mattina nel borgo di Licciana Nardi. Si infittisce il mistero in Lunigiana: un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone di casa. Accanto a lui un coltello. Ora sappiamo cosa è successo nella prima telefonata ai soccorsi e subito dopo