Il Clown rivela la sua forza educativa

Il clown ha portato un messaggio forte nel giorno di San Valentino al Teatro C’Art di Castelfiorentino, mostrando come il suo ruolo possa andare oltre lo spettacolo e diventare uno strumento di riflessione. Con le sue gag e espressioni spontanee, il artista ha coinvolto il pubblico, rivelando le emozioni più profonde e le sfide di ogni uomo. La performance ha dimostrato che il clown può insegnare molto sulla fragilità e sulla resilienza umana, offrendo un modo diverso di guardare alla vita.

Nel giorno di San Valentino al Teatro C'Art di Castelfiorentino il vero e unico protagonista sarà il clown, che diventa uno strumento poetico e potente per raccontare l'essere umano, le sue fragilità e la sua capacità di trasformazione. Si inizia alle 10.30 con la Tavola Rotondawebinar "Il clown e la sua forza educativa" che sarà possibile seguire anche su piattaforma on line, rivolto a insegnanti, educatori, operatori del settore e genitori, dedicato all'importanza dell' educazione socio-emotiva fin dalla tenera età. L'incontro offrirà l'opportunità di una riflessione condivisa su come la pedagogia del clown lavora in ambito scolastico e su come la dimensione emotiva, quando accolta e riconosciuta, diventa il fondamento di ogni apprendimento e la premessa per costruire relazioni empatiche e autentiche.