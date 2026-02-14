Il Clown rivela la sua forza educativa

Da lanazione.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clown ha portato un messaggio forte nel giorno di San Valentino al Teatro C’Art di Castelfiorentino, mostrando come il suo ruolo possa andare oltre lo spettacolo e diventare uno strumento di riflessione. Con le sue gag e espressioni spontanee, il artista ha coinvolto il pubblico, rivelando le emozioni più profonde e le sfide di ogni uomo. La performance ha dimostrato che il clown può insegnare molto sulla fragilità e sulla resilienza umana, offrendo un modo diverso di guardare alla vita.

Nel giorno di San Valentino al Teatro C’Art di Castelfiorentino il vero e unico protagonista sarà il clown, che diventa uno strumento poetico e potente per raccontare l’essere umano, le sue fragilità e la sua capacità di trasformazione. Si inizia alle 10.30 con la Tavola Rotondawebinar "Il clown e la sua forza educativa" che sarà possibile seguire anche su piattaforma on line, rivolto a insegnanti, educatori, operatori del settore e genitori, dedicato all’importanza dell’ educazione socio-emotiva fin dalla tenera età. L’incontro offrirà l’opportunità di una riflessione condivisa su come la pedagogia del clown lavora in ambito scolastico e su come la dimensione emotiva, quando accolta e riconosciuta, diventa il fondamento di ogni apprendimento e la premessa per costruire relazioni empatiche e autentiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il clown rivela la sua forza educativa

© Lanazione.it - Il Clown rivela la sua forza educativa

Anche a Zoppola una tappa della tournée de "Il Clown dei Clown"

Mattarella: Volontariato fattore di unità. Forza sociale culturale ed educativa – Il video

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il Clown rivela la sua forza educativa; Messieur, che figura al Teatro Consortium di Massa Martana.