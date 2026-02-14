Il Centro di cure primarie di Urbino, situato in via Gramsci, cambierà sede a causa della sua inadeguatezza. La struttura attuale non soddisfa più le esigenze dei pazienti e non offre spazi sufficienti per i medici. Nei prossimi mesi, il Comune cercherà una nuova sede più grande e funzionale.

Il centro di cure primarie di Urbino in via Gramsci non è adeguato. Non lo è per le esigenze e nemmeno per ospitare i medici. Così come per parte del Centro di salute mentale, la guardia medica e la formazione. I pavimenti all’ingresso sono sconnessi in alcuni punti, l’accesso alla struttura può avvenire solo tramite scale perché, ad un primo sguardo, il montascale necessità di manutenzione. Quanto alla struttura stessa l’ Azienda sanitaria di Pesaro e Urbino fa sapere che "sta lavorando" per trovare "un nuovo luogo idoneo". Un tema dolente come ha specificato Alberto Carelli, direttore dell’Ast Pesaro e Urbino, a margine dell’Assemblea dei sindaci di Area Vasta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Centro cure primarie cambierà sede"

