Melendugno punta a consolidare la posizione in campionato contro Concorezzo

MELENDUGNO – Sulle ali dell’entusiasmo per la storica qualificazione ai Quarti di Coppa Italia di serie A2, ottenuta con la vittoria casalinga contro Gruppo Formula 3 Messina, la Narconon Volley Melendugno torna al palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce. Domenica 30 novembre, alle ore 17. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

