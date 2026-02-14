Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile secondo il Bambin Gesù Il medico della prima operazione | Lo riopero io

Il bambino di due anni, che ha subito un trapianto di cuore danneggiato, non può più essere sottoposto a un nuovo intervento, secondo quanto affermano i medici dell’ospedale Bambino Gesù. La decisione arriva dopo aver analizzato i risultati di un secondo parere, richiesto dalla famiglia, che conferma l’impossibilità di proseguire con altri trapianti. Nel frattempo, il primo chirurgo che aveva operato il piccolo, il dottor Rossi, si dice pronto a intervenire di nuovo se le condizioni lo richiedessero.

Il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli «non è più trapiantabile ». È questo il verdetto del secondo parere medico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bimbo di due anni a cui è stato impiantato un cuore “bruciato”. Lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con trasmissione televisiva Mi manda Rai Tre. Il parere del medico legale. Nella giornata di venerdì, il medico legale incaricato dalla famiglia aveva stabilito che le condizioni del piccolo lo rendevano incompatibile ormai con un nuovo intervento chirurgico. Prima di trarre conclusioni troppo affrettate, la famiglia ha chiesto una valutazione ulteriore ai medici del Bambino Gesù di Roma.🔗 Leggi su Open.online

Il legale della famiglia del bambino napoletano di 2 anni e 4 mesi afferma che il cuore del piccolo, danneggiato gravemente, non può più ricevere un nuovo trapianto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, mentre il medico che ha eseguito l’intervento sostiene il contrario.

Il parere dell’ospedale Bambino Gesù di Roma dice che il cuore danneggiato del bambino di Napoli, ormai troppo compromesso, non può più essere trapiantato di nuovo.

Bimbo con cuore “bruciato”, l'avvocato: Per il Bambino Gesù il piccolo non è più trapiantabile

