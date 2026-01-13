Arezzo protagonista della rete europea per una cultura sostenibile e inclusiva

Arezzo entra a far parte delle 60 città europee firmatarie dell’Eurocities Lille Call to Action for Sustainable and Inclusive Culture. Questa iniziativa promuove un impegno condiviso per una cultura sostenibile e inclusiva, sostenendo progetti che favoriscono l’innovazione sociale e ambientale nelle città europee. La partecipazione di Arezzo testimonia l’attenzione della città verso un modello di sviluppo che integra cultura, sostenibilità e inclusione.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Arezzo si conferma città attenta all’innovazione culturale e alla sostenibilità entrando a far parte delle 60 città europee firmatarie dell’ Eurocities Lille Call to Action for Sustainable and Inclusive Culture, l’iniziativa promossa dalla rete Eurocities che riunisce i principali centri urbani europei impegnati nella transizione ecologica e sociale attraverso la cultura. Il documento, presentato a livello europeo, raccoglie oltre 100 buone pratiche messe in campo dalle città firmatarie per rendere le politiche culturali più sostenibili, inclusive e radicate nei territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo protagonista della rete europea per una cultura sostenibile e inclusiva Leggi anche: Addio a Luigi Iazzi: "Protagonista della cultura e di una politica ricca di valori" Leggi anche: Ifad e Bf spa uniscono le forze per promuovere un'agricoltura sostenibile e inclusiva in Africa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Arezzo protagonista in Europa: OpenCom nel progetto Horizon Talent Pass da tre milioni per l'economia circolare - Arezzo, 12 luglio 2025 – Arezzo protagonista in Europa: OpenCom nel progetto Horizon Talent Pass da tre milioni per l'economia circolare Il centro aretino tra i 10 partner del progetto Horizon Europe ... lanazione.it Arezzo al centro della ricerca europea sulle proteine alternative con OpenCom - off meeting di APRISE (Alternative Protein Research and Innovation Skills Enhancement), ambizioso progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea con ... lanazione.it Amaranto Channel. . Immancabile la presenza della Polizia ad Arezzo Classic Motors. Grande protagonista dello stand di quest'anno, una Tesla in servizio a Venezia. #ArezzoClassicMotors #Polizia #Eventi #AmarantoChannel - facebook.com facebook

